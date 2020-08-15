В Набережных Челнах открывается театр Гилязова

Татарский драматический театр в Набережных Челнах назовут в честь народного писателя РТ, драматурга и прозаика Аяза Гилязова.

«Название было выбрано на основе решения творческой комиссии с учетом мнения общественности. Сейчас еще идут процедурные моменты и оформление», — сообщает пресс-служба минкульта РТ.

Комиссия выбирала примерно из 200 названий, многие из которых были письменно обоснованы. «Выбор у комиссии был непростой», — отметили в Минкульте РТ.

Татарский писатель Аяз Гилязов родился в 1928 году в селе Сарманово. За свою творческую карьеру он написал около тридцати драматических произведений и множество книг на татарском, русском и других языках. Его перу принадлежит повесть «Их было четверо», «Три аршина земли», «Жемчужина Зая», «В середине», «Весенние караваны» и другие.

idel-tat.ru