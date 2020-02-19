В Набережных Челнах покажут татарский спектакль в режиме онлайн

29 февраля в 18:00 в кинотеатре «Иллюзиум» г. Набережные Челны в режиме онлайн будет показан спектакль «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова в постановке Ильгиза Зайниева. Трансляция из Казани будет идти напрямую из театра Камала в HD-качестве. Билеты можно приобрести на сайте театра Камала.

О спектакле:

«И дольше века длится день…» — одно из самых значительных произведений Чингиза Айтматова. Соединение нескольких временных и художественных пластов, сочетание фантастики, притчи и реализма, знаменитая легенда о манкуртах, рассказ о знаменитой белой верблюдице и ее потомке Каранаре – все это делает роман актуальным и сегодня. В год премьеры спектакля мировая общественность отмечала 90-летие со дня рождения классика киргизской прозы. Театр Камала также не остался в стороне. Постановщик спектакля Ильгиз Зайниев убрал многие сюжетные линии для того, чтобы сосредоточится на главном и рассказать историю человеческих судеб в непростое время. Разумеется, оживет в спектакле и легенда о манкуртах – грозное предупреждение об опасности забвения своих корней. В ролях ведущие актеры театра.

kamalteatr.ru