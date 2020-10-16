В Набережных Челнах сегодня открылась новая мечеть «Чаллы Яр» — в стиле high-tech

Сегодня, в 29-ый день месяца сафар (16 октября), в Набережных Челнах прошло торжественное открытие мечети «Чаллы Яр». На церемонии присутствовали муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, имам-мухтасиб г.Наб.Челны Альфас хазрат Гайфуллин, имам-мухтасиб г.Нижнекамска Салих хазрат Ибрагимов, представители органов власти, гости и жители города.

Перед началом мероприятия имам мечети «Джамиг» города Набережные Челны Рамазан хазрат Идрисов прочитал аяты Священного Куръана, затем гости совершили ду‘а за благополучие Дома Всевышнего. Далее с приветственным словом к верующим обратился глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он поблагодарил жителей города, внесших вклад в строительство мечети и вручил благодарственные письма от имени ДУМ РТ. Далее с речью выступили и другие почетные гости.

После всех выступлений на территории мечети прозвучал первый азан, затем верующие отправились на джум’а-намаз — его провел муфтий Камиль хазрат Самигуллин.

Новая мечеть будет служить горожанам из ближайших микрорайонов и всем верующим путникам, поскольку она расположена недалеко от Орловского кольца. «Чалы Яр» приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями, для них есть отдельная тахаратхана. Всего площадь мечети составляет 450 кв.м. и вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий. В своих стенах мечеть может принять более 200 человек. «Чаллы Яр» – первая мечеть в городе в стиле high-tech. Объект отличает необычный архитектурный облик – в отделке фасадов и интерьере здания присутствуют соответствующие стилю элементы.

Кроме того, Камиль хазрат посетил челнинский семейный центр «Зиннәт». Здесь большое внимание уделяется воспитанию детей в татарских традициях.

dumrt.ru