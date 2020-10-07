В Находке в онлайн формате прошел Детский Сабантуй

4 октября прошел второй день ДЕТСКИЙ САБАНТУЙ «ЭТНОСТИЛЬ ПРИМОРЬЯ» в онлайн-формате. Проект Находкинской татаро-башкирской общественной организации «Туган тел» («Родной язык») получил поддержку Администрации Приморского края в номинации «Укрепление межнациональных отношений», является одной из 16 пилотных площадок Всероссийского проекта «ЭтНик:ПроДвижение», реализуемого Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» в партнерстве с АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений».

Начался праздник дружбы в с.Владимиро-Александровское поистине с размахом, на площадке перед Домом культуры в хороводе закружились дети и подростки разных национальностей Приморья.

На сцене зазвучали песни на татарском языке в исполнении Венеры Рахматуллиной и Малики Кабановой, а затем начались видеосъёмки детских хореографических коллективов Находки и Большого Камня. Начало танцевальному великолепию положил татарский танец в исполнении Заслуженного коллектива художественного творчества Приморского края Народного ансамбля танца «Радуга» под руководством Н.Г.Малых. Зачаровал всех удэгейский танец журавлей, зазвучали русские, украинские, белорусские мотивы.

Тем временем в фойе можно было увидеть предметы быта, костюмы татарского, русского, украинского народов, детские керамические и текстильные поделки. Общее внимание привлекала скульптурная композиция «Борьба корэш», выполненная Зулейхой Зиганшиной. А помогали ей дочери и внучка. Вот такие творческие, очень талантливые люди есть в нашей организации «Туган тел»!

Камиля Усмановна Глытина,

заместитель председателя правления

Находкинской татаро-башкирской

общественной организации «Туган тел»