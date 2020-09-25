В Нацбиблиотеке Татарстана проходит историческая выставка с очками виртуальной реальности

В Национальной библиотеке Татарстана в выставочном зале Whitebox проходит историческая выставка Эдуарда Хайруллина и Альфрида Бустанова. Авторы воссоздали образ республики по крупинкам: в книгах, камнях, фотографиях и плакатах.

Фотографии на полотнах взяты из книги экс пресс-секретаря президента Татарстана и замруководителя «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина «Татарстан 100: прежде и теперь». Ранее журналист издал книгу, посвятив ее вековому юбилею республики. Главная особенность издания в том, что на одном развороте есть фотографии прошлой и современной жизни татарстанцев.

23 сентября авторы выставки провели лекцию «Время собирать» и показали гостям редкие архивные кадры, которые раскрывают жизнь республики в ее первые десятилетия. Важной частью выставки стали плакаты – например, первые феминистские идеи — за освобождение женщины. Есть также несколько обложек книг на яналифе (татарский язык на латинице). Азбуку на яналифе рисовал известный художник-авангардист Фаик Тагиров.

И чтобы не только послушать про 1920 год и увидеть исторические фото, но также ощутить себя «внутри» истории и своими глазами посмотреть, какой была республика прежде, Хайруллин и Бустанов вручили гостям очки виртуальной реальности.

Надев VR-очки, современную Площадь Свободы не узнать: раньше она выглядела совсем иначе. На месте театра оперы и балета им. М.Джалиля находился памятник Державину. Здание городской Ратуши сохранилось – когда-то это было Дворянское собрание. Старые двухэтажные здания теперь достроили и поселили туда институт КНИТУ. А на месте Дома Правительства когда-то находился Городской театр. И сама площадь называлась – Театральная.

Во время лекции Эдуард Хайруллин рассказал и об истории образования республики и угостил всех гостей леденцами, как это происходило в день образования ТАССР — тогда всем детям дарили ландрин.

— Знали ли вы, что в день образования ТАССР всем детям дарили ландрин – леденцы из прекрасного прошлого?, — обратился к слушателям Хайруллин. Именно такой, по мнению авторов, была на вкус Татарская республика.

Историк Альфрид Бустанов рассказал об экспедициях и документах, которые были найдены со времен образования республики. По его словам, для каждого человека видение истории и всего исторического пространства — индивидуально и уникально.

— Мы видим здание и интерпретируем его по-своему, под каким-то «соусом». А у другой человек видит то же самое пространство, тот же город, иначе. И вот, живя в одном городе, люди будто находятся в совершенно разных местах, — поясняет Бустанов.

После лекции авторы выставки побеседовали с гостями о том, что ждет старинный Дом Ушковой, в котором недавно началась реставрация. К дискуссии подключилась и директор республиканской Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова, которая сообщила, что в скором времени планируются общественные обсуждения по этому вопросу.

Сейчас выставка открыта для всех желающих. Посетить ее можно во время экскурсии по Нацбиблиотеке. Расписание доступно в аккаунте «Новая Тартария».

kazanfirst.ru