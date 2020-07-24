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В небе над Казанью появятся надписи: «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!»

В небе над Казанью появятся надписи: «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 24.07.2020 0 19

25 июля в Казани состоится традиционный праздник «Я выбираю небо». В этом году он приурочен к 100-летию создания российской авиации, 100-летию образования ТАССР и 80-летию основания Казанского вертолетного завода. Татарстан — регион, в котором сосредоточены предприятия авиакосмической отрасли России, поэтому очень важно, что у нас проходит такое масштабное авиашоу.

Самым ярким моментом праздника станет выступление пилотажных групп «Стрижи» и «Первый полет».

«Первый полет» — это действующие и абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу. Единственная в России пилотажная группа, которая предоставляет уникальную возможность печати букв в небе с помощью специальной автоматизированной системы. В небе над Казанью группа напишет «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!». А также будет прыжок парашютиста с флагом ТАССР.

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа ВВС РФ, которая демонстрирует такие пилотажные порядки, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло». Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Также зрителей праздника ждут демонстрационные полеты воздушных судов военной авиации, авиации общего назначения Stinson 108, Цесна-172, «Фермер», «Роланд», «Саванна» и вертолетов АНСАТ, Ми-8, Ан-2, Як-12, Bell 206В3.

Кроме показательных выступлений воздушных судов, в программе запланированы байк-шоу, автодрифт, силовое шоу, прыжки на точность приземления от парашютистов, мастер-класс по укладке парашютов и концерт художественных коллективов авиационных предприятий и музыкальных групп города.

business-gazeta.ru

 

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