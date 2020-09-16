В Нефтекамске прошёл День национального костюма

6 сентября 2008 года открылся центр национально-культурных объединений при Нефтекамском историко-краеведческом музее. Вся работа Центра направлена на сохранение многообразия национальных культур, дальнейшее укрепление дружбы между народами, населяющими городской округ, на разумное и вдумчивое использование культурно-духовных ценностей, веками выработанных народами.

В многонациональном городе Нефтекамск живут, трудятся, творят более 130 тысяч жителей 60 национальностей.

В течение года практикуется проведение Дней национальных культур. В январе ежегодно проходят Дни русской культуры, в марте – Дни удмуртской культуры, в апреле – Дни татарской культуры, в мае – Дни украинской культуры, октябрь насыщен мероприятиями башкирской культуры, ноябрь – марийскими праздниками.

Национально-культурные объединения работают совместно с учреждениями образования и культуры, общественными организациями и предприятиями города, со средствами массовой информации.

11 сентября Нефтекамский историко-краеведческий музей присоединился к Республиканской музейной интернет-акции «День национального костюма в музее». Активисты приняли участие во флешмобе, провели мастер-классы. Кроме того, в рамках акции в малом выставочном зале музея оформлена фотовыставка «Ярмарка национальных культур». Кадры сделаны на культурных мероприятиях городского и республиканского уровней, проводившихся за последние несколько лет. Возрождение и сохранение языка, культуры, традиций, дружественных связей между людьми разных национальностей – это первоочередные задачи центра национально-культурных объединений.

Л.Шевчук