В Нижегородской области обсудили сохранение нематериального культурного наследия народов РФ

3 сентября в малом зале Общественной Палаты Нижегородской области состоялся круглый стол на тему: «Сохранение культурных традиций в сфере искусства и народного творчества. Культурный код нации». От автономии татар Нижегородской области в нем приняла участие Венера Исаева, активистка молодежного движения при РНКАТНО. Также в работе круглого стола участвовали и председатели МНКАТ г.Дзержинска и татарского культурного центра из г.Сергач, члены Совета РНКАТНО.

Основными направлениям для обсуждения на круглом столе были:

— сохранение нематериального культурного наследия народов в сфере искусства и народного творчества;

— пропаганда достижений российской культуры, искусства и спорта, образования и науки;

— содействие духовному воспитанию подрастающего поколения;

— оказание помощи российским талантам в реализации их творческих способностей.

В мероприятии приняли участие представители ФАДН России, ПАО «Лукойл», Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Национального Дельфийского совета России.

В ходе круглого стола был представлен опыт взаимодействия ПАО «ЛУКОЙЛ» с НКО в рамках оказания грантовой поддержки, а также озвучен порядок финансирования проектов НКО.

nizgar.ru