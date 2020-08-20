В Нижегородской области обсудили возможность проведения II Молодежного «НижгарФорум»а

18 августа состоялось рабочее совещание Исполкома РНКАТНО с участием Председателя Совета РНКАТНО и его заместителей.

Рабочее совещание посвятили обсуждению планов на два последних квартала текущего года. Подняли ряд вопросов, который возник в следствие пандемии, а именно, реализация деятельности РНКАТНО в условиях карантина.

Было рассмотрена возможность проведения двух крупных мероприятий этого года: ежегодный Областной фестиваль народного творчества, посвященный 75-тилетию Победы, и II Молодежный «НижгарФорум». Обсудили также и выход в свет очередного выпуска журнала «Нижегородские татары. Нижгар татарлары» к Гала-концерту Фестиваля.

Также было решено в ближайшее время провести Совет РНКАТНО, запланированный еще на март 2020 года, по понятным причинам, не состоявшийся.

Точные даты и условия данных мероприятий будут назначены позже.

nizgar.ru