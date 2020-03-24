В Нижегородской области продолжается конкурс, посвященный 75-летию Победы

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и дневники, это её исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее. И все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. И важно передать эстафету памяти, показать всем величие и самоотверженность подвига советских людей, в том числе и татар Нижегородской области, завоевавших Победу.

Татары-нижегородцы самоотверженно защищали Москву и Ленинград, не отступили в кровавой битве у Сталинграда, в танковом побоище на Курской дуге, в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, мужественно сражались за взятие Берлина. И именно татарин Гази Загитов первым поднял над рейхстагом победное Красное знамя. На Аллее Славы в Нижегородском кремле, на памятном мемориале, самое первое имя в списке Героев, отмечено имя нашего земляка Садыка Абельханова из села Семеновка Краснооктябрьского района. За проявленные в битве отвагу и героизм Садыку Абельханову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

И, как известно, татары занимают среди россиян второе место по числу Героев Советского Союза. Есть среди них нижегородские татары. И так важно в преддверии празднования 75-летия Великой Победы довести до населения эти сведения. И потому областная Организация татарских женщин при РНКАТНО «Ак калфак» совместно с областной татарской газетой «Туган як» объявили областной творческий конкурс «Онытырга хакыбыз юк!» — «Ничто не забыто, никто не забыт», посвященный 70-летию Победы.

Конкурс проводится по номинациям:

— вышитые носовые платочки «Солдатский платок» (желательно использовать национальный орнамент в рамках данной тематики)

— проза, публицистика, поэзия на тему «Вклад моей семьи в Победу» (допускается и на русском, на татарском языках)

— видеоролики с обращением к ветеранам с поздравлениями в их адрес (не более 3 минут, можно на татарском и русском языках).

Конкурс проводится с 5 марта по 15 апреля 2020 г. Участие в конкурсе могут принять все желающие, независимо от возраста. Результаты конкурса будут оцениваться редакцией «Туган як» и Исполкомом РНКАТНО.

Всем участникам будут вручены дипломы участника и сувениры, а трем лучшим работам памятные призы. А также самые лучшие работы будут опубликованы в газете «Туган як».

Работы можно присылать на электронный адрес: rnkatno@mail.ru. Справки по тел. 216-36-14, Динара и 8831 5 19 24, Наилэ ханум.

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