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В Нижегородской области прошел турнир по мини-футболу

В Нижегородской области прошел турнир по мини-футболу

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Соотечественники, 03.08.2020 0

2 августа для нас и для наших сел был богат на важные события. Утром на спортивной площадке Большерыбушкинской школы Краснооктябрьского района Нижегородской области прошел турнир по мини-футболу, где 10 команд на двух полях боролись за выход в полуфинал, и только по серии послематчевых пенальти шубинцы вырвали победу у хозяев.

А перед обеденным намазом в с. Красный Остров Сеченовского района на месте старой третьей сельской Соборной мечети торжественно открыли памятную стелу. А уже под вечер в капитально отремонтированном клубе деревни Анда Сергачского района, по случаю восстановления культурного очага был дан большой концерт.

Обо всем этом более подробно читайте в ближайшем номере газеты «Туган як» (Нижегородская область).

газета «Туган як» 

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