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В Нижегородской области прошёл турнир по футболу на призы «Московского онлайн-Сабантуя-2020»

В Нижегородской области прошёл турнир по футболу на призы «Московского онлайн-Сабантуя-2020»

в Новости, Слайдер, Спорт, Общество, Соотечественники, 14.07.2020 0 2

В селе Грибаново Нижегородской области прошёл турнир по футболу на призы «Московского онлайн-Сабантуя-2020». Организаторами турнира стали местная религиозная организация мусульман Зеленоградского административного округа Москвы, местная организация мусульман села Грибаново и КФК Азымова в селе Грибаново.

Юные футболисты села с азартом гоняли мяч на футбольном поле с искусственным газоном, построенном в 2019 году при финансовой поддержке члена Совета Татарской национально-культурной автономии Москвы Наиля Якубова.

По словам жителей села, оборудованная футбольная площадка стала большим подарком для детворы и местом притяжения для любителей активного отдыха.

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