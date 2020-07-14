В Нижегородской области прошёл турнир по футболу на призы «Московского онлайн-Сабантуя-2020»

В селе Грибаново Нижегородской области прошёл турнир по футболу на призы «Московского онлайн-Сабантуя-2020». Организаторами турнира стали местная религиозная организация мусульман Зеленоградского административного округа Москвы, местная организация мусульман села Грибаново и КФК Азымова в селе Грибаново.

Юные футболисты села с азартом гоняли мяч на футбольном поле с искусственным газоном, построенном в 2019 году при финансовой поддержке члена Совета Татарской национально-культурной автономии Москвы Наиля Якубова.

По словам жителей села, оборудованная футбольная площадка стала большим подарком для детворы и местом притяжения для любителей активного отдыха.