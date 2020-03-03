В Нижегородской области состоится Областной сход татарских женщин

10 апреля 2020 года в с.Кочко-Пожарки Сергачского района Нижегородской области состоится Областной сход татарских женщин, в рамках которого будет проведен традиционный конкурс «Нижгарбикэ — 2020».

Организаторами масштабного мероприятия являются Совет РНКАТНО, женская организация «Ак калфак» и областная газета «Туган як» при поддержке отдела культуры Сергачского муниципального района, коллектива Дома культуры с.Кочко-Пожарки и Исполкома Всемирного конгресса татар.

На Сходе женщин будут затронуты вопросы, касающиеся воспитания детей, отношения к татарской культуре и традициям у современной молодежи, посещение культурно-массовых мероприятий и др. Изюминкой Схода в этом году станет встреча с одной из самых читаемых авторов-женщин Зифой Кадыровой. Ее повести еженедельно печатаются в областной газете «Туган як» и очень востребованы нижегородскими татарами.

Сход как всегда продолжится конкурсом «Нижгарбикэ». Это насыщенное, просветительское и развлекательное мероприятие полюбилось зрителям. Принять участие в национальном конкурсе может любая желающая. Каждый год на «Нижгарбикэ» участницы показывают свои умения и мастерство, свои таланты и знания в воспитании детей. И в этом году по просьбе женщин возраст участников не будет ограничен.

На данный момент идет отбор участников на местах. Впервые в конкурсе примут участие и представители прекрасной половины жителей г.Дзержинска.

Уже второй раз конкурс будет посвящен памяти Эльвиры ханум Мусиной, одной из самых активных женщин «Ак калфак» области, которая ушла безвременно в июле прошлого года. Эльвира ханум — одна из первых инициаторов данного конкурса.

В конкурсе как всегда примут участие женщины-татарочки из Сергачского, Пильнинского, Краснооктябрьского, Сеченовского и Спасского районов. Все участницы получат памятные подарки от РНКАТНО и редакции «Туган як».

В фойе Дома культуры с.Кочко-Пожарки, где пройдет мероприятие, будут также организованы выставки национальной посуды, кухни, украшений и аксессуаров.

nizgar.ru