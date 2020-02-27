В Нижнекамск с гастролями приедет крымскотатарский театр

31 марта в Нижнекамске представление дадут артисты театра «Алтын бешик» из Крыма. Они покажут несколько трогательных историй о любви.

«Удивительным образом предстанут в одном спектакле герои Вильяма Шекспира и Проспера Мериме, Жоржа Бизе и Леонарда Бернстайна», — сообщают организаторы.

Также известно, что в постановке используются современные технические средства, мультимедийный экран.

На сцене выступят крымскотатарские артисты, выступавшие в Нью-Йорке, Москве, Вашингтоне, Риме, Эдинбурге, Стамбуле, Киеве, Ташкенте, Казани, Бресте, Бухаресте, Гданьске, Астане, Баку и других городах.

e-nkama.ru