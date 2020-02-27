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В Нижнекамск с гастролями приедет крымскотатарский театр

В Нижнекамск с гастролями приедет крымскотатарский театр

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.02.2020 0 4

31 марта в Нижнекамске представление дадут артисты театра «Алтын бешик» из Крыма. Они покажут несколько трогательных историй о любви.

«Удивительным образом предстанут в одном спектакле герои Вильяма Шекспира и Проспера Мериме, Жоржа Бизе и Леонарда Бернстайна», — сообщают организаторы.

Также известно, что в постановке используются современные технические средства, мультимедийный экран.

На сцене выступят крымскотатарские артисты, выступавшие в Нью-Йорке, Москве, Вашингтоне, Риме, Эдинбурге, Стамбуле, Киеве, Ташкенте, Казани, Бресте, Бухаресте, Гданьске, Астане, Баку и других городах.

e-nkama.ru

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