enrutat
Главная / В Нижнекамске обозначили программу празднования Навруза
В Нижнекамске обозначили программу празднования Навруза

В Нижнекамске обозначили программу празднования Навруза

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.03.2020 0 2

22 марта на площади у Дома народного творчества состоится празднование Науруза.

Нижнекамцам покажут театрализованное представление и концерт. На сцене выступят представители национально-культурных обществ и творческие коллективы города и района. Жители и гости города смогут попробовать национальные блюда, которыми будут угощать представители обществ Дома дружбы народов. На празднике будет работать интерактивная площадка «Тугэрэк уен».

Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.

В 2009 году Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Праздник начнётся в 10 часов утра.

e-nkama.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.