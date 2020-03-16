В Нижнекамске обозначили программу празднования Навруза

22 марта на площади у Дома народного творчества состоится празднование Науруза.

Нижнекамцам покажут театрализованное представление и концерт. На сцене выступят представители национально-культурных обществ и творческие коллективы города и района. Жители и гости города смогут попробовать национальные блюда, которыми будут угощать представители обществ Дома дружбы народов. На празднике будет работать интерактивная площадка «Тугэрэк уен».

Навруз – праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.

В 2009 году Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Праздник начнётся в 10 часов утра.

e-nkama.ru