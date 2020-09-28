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В Нижнекамске откроют полилингвальный комплекс «Адымнар»

В Нижнекамске откроют полилингвальный комплекс «Адымнар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 28.09.2020 0

В 2022 году полилингвальный комплекс «Адымнар» появится в Нижнекамске. Школу планируют построить в 31-м микрорайоне, сообщил мэр города Айдар Метшин.

В начале прошлого года республиканский фонд «Возрождение» приступил к реализации проекта по созданию полилингвальных общеобразовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Каждый комплекс включает в себя детский сад, начальную и среднюю школы. Стартовым проектом предусмотрено строительство 6 образовательных комплексов в республике. Первые два, в Казани и Елабуге, приняли учащихся 1 сентября этого года.

«Такой же комплекс появится в ближайшем будущем и в Нижнекамске. Над данным проектом мы сейчас активно работаем», — заверил Метшин. Проектировщиком комплекса выступил ГУП «Татинвестгражданпроект».

По предложению первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева все комплексы будут объединены под названием «Адымнар».

business-gazeta.ru

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