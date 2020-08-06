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В Нижнекамске появился трамвай с символикой хоккейного клуба «Нефтехимик»

В Нижнекамске появился трамвай с символикой хоккейного клуба «Нефтехимик»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 06.08.2020 0 2

Хоккейный клуб «Нефтехимик» забрендировал трамвай в Нижнекамске в честь 25-летия участия команды в элите российского хоккея. Общественный транспорт украшен символикой клуба и изображениями некоторых хоккеистов команды.

Интересно, что это уже не первая совместная акция хоккейного клуба и городского транспорта Нижнекамска. Три года назад два игрока «Нефтехимика» нападающий Ден Секстон и защитник Дамир Шарипзянов поработали в трамвае в качестве кондукторов и принимали оплату за проезд у пассажиров в трамвае, также окрашенном в клубные цвета «Нефтехимика».

tatar-inform.ru

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