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В Нижнекамске появятся бронзовые скульптуры персонажей из пьесы Туфана Миннуллина

В Нижнекамске появятся бронзовые скульптуры персонажей из пьесы Туфана Миннуллина

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.07.2020 0 6

Площадь перед Татарским государственным драматическим театром в Нижнекамске продолжают благоустраивать. На выездном совещании с участием Айдара Метшина обсудили проект скульптуры, которая будет установлена на территории возле учреждения.

Подготовил эскизы скульптор из Казани. Памятник будет изображать старика и мальчика – сцену из произведения Туфана Миннуллина. Фигуры будут выполнены из бронзы. Высота композиции – более двух метров. Откроют её осенью.

Напомним, обновленный драмтеатр открылся в Нижнекамске в конце декабря прошлого года. Капитальная реконструкция длилась с марта по декабрь. За это время возведен новый зрительный зал на 250 мест, декорационный склад, мастерская для художников. Внутри здания проведены отделочные работы. Полностью изменился фасад здания, входные группы, внутренняя планировка театра.

e-nkama.ru

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