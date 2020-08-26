В Нижнекамском районе открылось две мечети

6-го числа месяца Мухаррам (25 августа), в Нижнекамском мухтасибате случилось радостное событие – одновременно открылись две новые мечети в селах Шереметьевка и Уська. Дома Аллаха открыли свои двери для мусульман и с этого дня заработали в полную мощь. В этом историческом для района событии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, советник муфтия по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов, советник муфтия по международным вопросам, имам-мухтасиб города Нижнекамска и Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов, имам-мухтасиб Чистопольского района Мухаммад хазрат Киямов и другие.

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин поздравил присутствующих на открытии мечети с наступлением нового года по хиджре. Камиль хазрат перечислил достоинства месяца Мухаррам, напомнил о приближении дня Ашура. В честь этого знаменательного дня он посоветовал соблюдать пост в пятницу-субботу или в субботу-воскресенье. Муфтий подчеркнул, что, в отличие от иудеев, в честь этого дня мусульмане соблюдают два дня поста. Также в своем выступлении Камиль хазрат рассказал о важности строительства мечетей.

Сначала состоялось открытие мечети в селе Шереметьевка. Раньше здесь не было мечети, и строили ее более десяти лет: жители деревни в 2009 году пришли к решению о строительстве мечети и в 2011 году приступили к задуманному. К 2020 году строительство завершилось, закончили обустройство территории и сделали комнату для омовения со всеми удобствами. Деревянная мечеть одновременно вмещает 50-60 человек.

Открытие второй мечети состоялось в деревне Уська. Новую мечеть построили на месте старой. Работа по строительству началась в июле 2018 года. Кирпичная мечеть строилась с применением новейших технологий, есть цокольный этаж. Зал для намаза вмещает 60-70 человек. В здании есть условия для учебы и удобства для омовения. Обе мечети построены на средства жителей Нижнекамского района и финансовой помощи спонсоров.

После открытия мечетей в Шереметьевке и деревне Уська муфтий хазрат и гости направились в село Борок для совершения полуденного намаза.

В настоящее время в Нижнекамском мухтасибате работают 23 мечети.

dumrt.ru