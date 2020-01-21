В Нижнем Новгороде организуют очередные посиделки «Аулак өй»

Исполком региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области 23 января организует очередные татарские посиделки «Аулак өй». В рамках посиделок состоится мультимедийное представление сказки «Шүрәле» в исполнении талантливого актера народного театра Альберта Юсупова. На посиделках также будут обсуждаться детали реализации планов мероприятий нового года для детей и взрослых, такие как мастер-классы, творческие конкурсы, экскурсии, конкурс «Нижгарбикә» и другие.

А также, чаепитие с национальными блюдами, желательно изготовленными собственноручно. За лучшее блюдо – приз от РНКАТНО.

Приглашаем всех желающих женщин, а также их детей и внуков!

17.00 – Просмотр сказки «Шүрәле».

17.45 – Уроки красоты. Уход за лицом в зимнее время.

18.10 — Чаепитие

Н. Новгород, Кожевенный пер. 10/13 (ост. Скоба)

Рәхим итегез!

nizgar.ru