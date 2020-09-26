enrutat
Главная / В Нижнем Новгороде стартует проект «Аллея славы выдающимся татарам Нижегородской области»
В Нижнем Новгороде стартует проект «Аллея славы выдающимся татарам Нижегородской области»

В Нижнем Новгороде стартует проект «Аллея славы выдающимся татарам Нижегородской области»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 26.09.2020 0 5

Руководство РНКАТНО приняло решение о старте реализации проекта «Аллея славы выдающимся татарам Нижегородской области».

Аллея славы предназначена для увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной Войны, а также выдающихся жителей Нижегородской области, таких как Х.А. Бегичев, А.А. Касьянов, Р.В. Вагапов и многих других. Данная аллея будет представлять собой памятные доски с именами деятелей.

В данный момент проходит процесс согласования с Администрацией города.

Планируемое расположение: От входа в станцию метро Чкаловская до входа в парк 1 Мая (до здания управления противопожарной службы №38).

Проект необходим для сохранения и передачи исторического наследия культуры в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. А также для благоустройства части территории вдоль парка 1 Мая.

nizgar.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.