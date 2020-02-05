В Нижневартовске дети татар изучают родной язык

В настоящее время в городе Нижневартовск дети изучают татарский язык в двух школах. Первый татарский класс был открыт два года назад в школе № 11. По прибытии в учебное заведение с ним ознакомился заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.

Учащиеся татарского класса тщательно подготовились к встрече гостей. Они выучили стихи и песни, приуроченные к 100-летию ТАССР и 75-летию Великой Победы. В городе живут талантливые дети татар. В этом сегодня убедились и гости.

Родители поддержали решение о создании татарского класса в школе, где их дети говорят на родном языке. С этой целью два года назад в городской школе № 11 и был открыт первый татарский класс. Инициатором его создания была татарская национально-культурная автономия «Мирас». В прошлом году в школе № 8 открылся уже второй татарский класс. Учащихся обучает учитель, который повышал квалификацию в Казани.