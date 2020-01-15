В Нижневартовске прошел мастер-класс по пошиву татарского женского головного убора «Калфак»

Умение изготовить своими руками предмет своей национальной принадлежности так восхищает и объединяет нас. В татарском общественном центре общественной организации татарской национально-культурной автономии г. Нижневартвоска «Мирас (Наследие)» в городе Нижневартовске, в минувшие воскресенье прошёл мастер-класс по пошиву татарского женского головного убора «Калфак». Инициаторами мероприятия стали активистки народного, татаро-башкирского ансамбля «Шатлык».

Мастерица из города Излучинска Лилия Расульевна Давлетова продемонстрировала эскизы татарского головного убора, а так же показала особенности пошива национального головного убора «Калфак».

По завершению мастер-класса участники сделали общую фотографию на память в своих новых калфаках. Лёгкая и непринужденная атмосфера царила на чаепитии с традиционным национальным блюдом чак-чаком и горячим крепким чаем. Именно так, обычаи и традиции ношения предметов национальной татарской одежды приобретут повседневность и привычность. Это является воплощением одной из идей, провозглашенных Международной организацией татарских женщин «Калфак».

Следующим шагом в планах нашего народного, татаро-башкирского ансамбля «Шатлык», является проведение мастер-классов по приготовлению национальных блюд, а так же знакомство с национальными традициями и обычаями татарского народа.