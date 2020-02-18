В Нижневартовске провели II литературный городской конкурс чтецов «Джалиловские чтения»

15 февраля на базе Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот» г. Нижневартовска состоялся II литературный городской конкурс чтецов «Джалиловские чтения» среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, в возрасте от 5 до 18 лет.

Цель конкурса – формирование интереса к творчеству героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля; развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.

Конкурс проводился по инициативе МАУ ДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», председателя общественной организации Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска «Мирас» Р.Мухаметзянова при поддержке департамента образования администрации города Нижневартовска.

Участниками конкурса стали около 300 детей города Нижневартовска. Конкурсанты читали стихи на 3 площадках по номинациям:

— исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на татарском языке;

— исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на русском языке;

— исполнение литературного произведения о Мусе Джалиле.