В Нижневартовске состоялся фестиваль «Краса наций»

Участница Местной Нижневартовской общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» Алия Альфитовна Абзалова стала победительницей в номинации «Талант Нации».

Прекрасная половина человечества не имеет национальности, каждая женщина прекрасна и по-своему уникальна. Это доказали самые красивые и одаренные представительницы общественных национальных организаций города Нижневартовска. В Центре национальных культур подвели итоги фестиваля «Краса нации». Фестиваль проводился в четвёртый раз, но в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, данный фестиваль проходил в онлайн формате.

Этот яркий праздник красоты и таланта полюбился нижневартовской публике. Вызывая огромный интерес, приобрёл постоянных поклонников. В нынешнем году фестиваль посвящён 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Мероприятие проводилось в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 – 2030 годы». Вартовчанки на протяжении длительного времени готовились к фестивалю: участвовали в фотосессиях и видеосъёмках, репетировали творческие постановки и дефиле. Главная задача, стоявшая перед участницами – показать не только внешнюю красоту, но и свою индивидуальность, передать самобытность своей нации, её культуру и духовное богатство. И здесь помогло творчество.

Нижневартовские красавицы пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, делились секретами национальной кухни, демонстрировали национальные костюмы, рассказывали и традициях и обычаях своего народа. Конкурс оценивало независимое компетентное жюри. Лучшую в номинации «Приз зрительских симпатий» выбирали горожане, отдавая свой голос за понравившуюся участницу в группе Центра национальных культур в социальной сети «В контакте».

Признание вартовчан и 1840 голосов набрала Раяна Хажалиева, представляющая Нижневартовскую городскую общественную организацию «Чечено-ингушский культурный центр «Вайнах». Девушка стала лучшей и в номинации «Гордость нации». По итогам фестиваля в номинации «Вдохновение нации» победила Ануш Абрамян (Нижневартовская общественная организация армянской культуры «Арарат»), «Голос нации» — Елена Наумич (городская общественная организация «Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь»), «Улыбка нации» — Диана Самниева ( Нижневартовская общественная организация «Марий Ушем»), «Хранительница традиций» — Лиана Сабитова (Региональная молодёжная общественная организация «Башкиры Югры»), «Очарование нации» — Анна Логвинова (Некоммерческая семейная (родовая) Община коренных малочисленных народов ханты «Хунзи»), «Дарование нации» — Елена Захарова (Нижневартовская общественная организация «Культурно-просветительское общество «Украина»). Организаторы фестиваля благодарят участниц за отличную подготовку и высокий уровень творческого мастерства, и конечно за бережное и трепетное отношение к культуре своего народа.

Пресс-служба ЦНК