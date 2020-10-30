В «Ночь искусств» будет показан спектакль «Хаджи эфенди женится» по пьесе Ш.Камала

3 ноября Татарский государственный театр драмы и комедии имени К.Тинчурина на своем YouTube-канале впервые представит видеозапись архивного спектакля «Хаджи эфенди женится» («Хаҗи әфәнде өйләнә») по пьесе выдающегося татарского классика Шарифа Камала.

Премьера данного спектакля состоялась 10 декабря 2010 года. Спектакль «Хаджи эфенди женится» шел в репертуаре театра до 2016 года.

Роли исполнили легендарные артисты татарского театра: Народный артист России и Татарстана Наиль Шайхутдинов; Заслуженная артистка РСФСР и Народная артистка Татарстана Исламия Махмутова; Народные артисты Татарстана Ляля Миннуллина и Ильгизар Хасанов; Заслуженные артисты Татарстана Рустем Гайзуллин, Ренат Шамсутдинов, Гульназ Науметова и Алмаз Фатхуллин; Заслуженный работник культуры Татарстана Самат Валитов, а также талантливая молодежь театра Артем Пискунов, Резеда Саляхова и Ильфак Хафизов.

Видеозапись архивного спектакля «Хаджи эфенди женится» будет показана 3 ноября 2020 года, в 21:00 ч., на официальном YouTube-канале театра.

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