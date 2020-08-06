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В новом сезоне Татарский культурный центр Москвы встретит гостей обновлёнными интерьерами

В новом сезоне Татарский культурный центр Москвы встретит гостей обновлёнными интерьерами

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 06.08.2020 0 2

Татарский культурный центр Москвы в новом сезоне встретит гостей обновлёнными интерьерами и техническими усовершенствованиями.

Первыми изменения смогут увидеть гости Дней культуры Татарстана в Москве, которые пройдут в столице 12-18 августа и завершатся концертом мастеров искусств и творческих коллективов Республики Татарстан в Московском международном Доме музыки.

Некоторые из запланированных мероприятий состоятся на площадке Татарского культурного центра (М.Татарский пер., 8).

12 и 13 августа в 18.30 — видеопоказ постановок Татарского государственного академического театра им. Г.Камала: музыкальной комедии «Бию пәрие» и ток-шоу «Ак калфагым төшердем кулдан»).

14 августа в 18.00 во время творческой встречи с народными поэтами Республики Татарстан пройдет торжественная нашивка герба Москвы на флаг 100-летия ТАССР.

16 августа в 16.00 — финал московского регионального тура Международного конкурса «Татар кызы-2020».

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