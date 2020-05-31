В новом учебном году в Челябинской области у детей появится возможность изучать татарский язык

В новом 2020-2021 учебном году у детей, проживающих в Челябинской области появится возможность получить языковые знания и навыки по татарскому языку и культуре через организацию в школах Челябинской области внеурочной деятельности учащихся начальной школы и учащихся -5-9 классов. К началу нового учебного года будут представлены на выбор учащихся и родителей программы по внеурочной деятельности, утвержденные Министерством образования Челябинской области.

От выбора родителей зависит, насколько масштабно организуют школы области изучение татарского языка и культуры, каков будет охват учащихся, как много педагогов области возьмутся за языковой образование учащихся.

«1 час занятий в неделю не перегрузит Вашего ребенка, а только мотивирует его для дальнейшего самостоятельного изучения родного татарского языка и национальной культуры, расширится образовательное пространство и появятся новые возможности для развития личности ребенка.Лучшие педагоги, носители татарского языка и культуры, за год смогут как минимум возбудить интерес к родному слову, истории народа, его традициям», — обращается к родителям Конгресс татар Челябинской области.

Если данное сообщение заинтересовало, следует сообщить об этом в Конгресс татар Челябинской области.

Контакты: +7 (351)729-32-78, 8900-072-07-72, 8965-854-41-46 Гибадуллина Люция Рашитовна

e-mail: congresstatar74@gmail.com