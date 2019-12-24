enrutat
Главная / В новом учебном году в Татарстане появятся полилингвальные школы
В новом учебном году в Татарстане появятся полилингвальные школы

В новом учебном году в Татарстане появятся полилингвальные школы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 24.12.2019 0 52

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов провел последнюю в этом году пресс-конференцию, где подвел итоги. В том числе, речь зашла и о полилингвальных комплексах. Как рассказал министр, все сроки строительства будут соблюдены. 1 сентября свои двери распахнет школа в Казани на улице Бондаренко. Также появится учебный комбинат в Елабуге. В дальнейшем учебных заведений с одновременным преподаванием на нескольких языках станет больше.

Учебные программы находятся в стадии разработки. На данный момент идет подготовка учителей. В обязательном порядке они будут владеть и татарским, и английским языками. Создателям учебных курсов предстоит еще доработать ряд деталей, например, решить, какие именно предметы будут преподаваться на английском языке.

vesti.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.