В новом учебном году в Татарстане появятся полилингвальные школы

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов провел последнюю в этом году пресс-конференцию, где подвел итоги. В том числе, речь зашла и о полилингвальных комплексах. Как рассказал министр, все сроки строительства будут соблюдены. 1 сентября свои двери распахнет школа в Казани на улице Бондаренко. Также появится учебный комбинат в Елабуге. В дальнейшем учебных заведений с одновременным преподаванием на нескольких языках станет больше.

Учебные программы находятся в стадии разработки. На данный момент идет подготовка учителей. В обязательном порядке они будут владеть и татарским, и английским языками. Создателям учебных курсов предстоит еще доработать ряд деталей, например, решить, какие именно предметы будут преподаваться на английском языке.

vesti.ru