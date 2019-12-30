В Новомосковске отметили Новый год по-татарски

Местная татарская национально-культурная автономия устроила новогодний праздник для детей и взрослых на двух языках: татарском и русском.

Концерт состоялся 28 декабря в Центральной городской библиотеке. Дети и подростки из Новомосковска, Венёва и Узловой демонстрировали свои таланты, которые отражают их национальную культуру: пели песни, читали стихотворения на татарском, отыгрывали сценки.

С приветственным словом на празднике выступил основатель и председатель общественной организации Фазол Насибуллин. Он отметил, как много талантливых людей объединила национально-культурная автономия, какие разнообразные у них способности и умения.

В зале, где проходил концерт, развернулась выставка поделок, в миниатюре иллюстрирующая жизнь, историю и традиции татарского народа.

В завершении вечера Дедушка Мороз и Снегурочка наградили всех выступавших сладкими подарками.

tulasmi.ru