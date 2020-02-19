В Новосибирске прошёл Областной конкурс «Татар егете-2020»

16 февраля в г.Новосибирске прошёл Областной конкурс «Татар егете-2020». В конкурсе приняли участие 3 парней: Файзуханов Нурислам Ринатович (д.Тармакуль Чановского района), Хабибулин Марат Минуллович (д.Юрт-Акбалык Колыванского района) и Губайдуллин Рустам Раисович (г.Новосибирск). Парни соревновались в непростых этапах: визитка, интеллектуальный, спортивный, литературный и конкурс-импровизация.

Для зрителей также была подготовлена развлекательная программа. Гости смогли стать участниками татарской игры #Угадаймелодию, которая зашла на Ура!

Для всех присутствующих вокальный ансамбль #Мирас (рук. Гиндулина Л.Р.) исполнил свои песни и стихи.

По итогам конкурса был выявлен победитель. Им стал Файзуханов Нурислам Ринатович из д.Тармакуль Чановского района Новосибирской области. Организаторы и жюри конкурса наградили его ценными призами: татарской тюбятейкой, денежным сертификатом, дипломом и лентой победителя. Другим участникам также вручили диплом участника и сертификаты.