В Новосибирске проводится Межрегиональный конкурс рисунков, посвященный 100-летию ТАССР

Участники конкурса:
Все желающие от 3 до 16 лет.
Возрастные категории: 3-4 года, 5-7 лет; 8-12 лет; 13-16 лет.
Сроки проведения Конкурса: с 1 по 28 сентября 2020 года.
Прием заявок и конкурсных работ до 21 сентября 2020 года.
Подведение итогов с 22 по 28 сентября 2020 года.
Размещение информации об итогах на сайте Центра 29 сентября 2020 года.
Условия и порядок проведения конкурса:
Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проходит дистанционно.
Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 21 сентября 2020 года отправить Заявку и рисунок (скан или фото) на электронный адрес Оргкомитета: notkc@mail.ru (форма заявки в Приложении).
Критерии оценки произведения:
— Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
— Соответствие теме Конкурса;
— Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
— Исполнительское мастерство;
— Творческий подход;
— Возрастное соответствие.
Требования к конкурсной работе
Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4).
Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, витраж.
Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать или сделать фото и прислать вместе с Заявкой на электронную почту notkc@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков 100 лет ТАССР» до 18.00 21 сентября 2020 года.
Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населенный пункт, район.
Подведение итогов конкурса
Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.
Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Участник».
После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом на электронный адрес, указанный в заявке Участника.
Адрес оргкомитета конкурса:
630112, г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46, офис 221
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр»
Телефон/факс для справок: 8-913-904-90-80, 8-913-396-68-21
Адрес электронной почты: notkc@mail.ru