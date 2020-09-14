В Новосибирске проводится Межрегиональный конкурс рисунков, посвященный 100-летию ТАССР

Участники конкурса:

Все желающие от 3 до 16 лет.

Возрастные категории: 3-4 года, 5-7 лет; 8-12 лет; 13-16 лет.

Сроки проведения Конкурса: с 1 по 28 сентября 2020 года.

Прием заявок и конкурсных работ до 21 сентября 2020 года.

Подведение итогов с 22 по 28 сентября 2020 года.

Размещение информации об итогах на сайте Центра 29 сентября 2020 года.

Условия и порядок проведения конкурса:

Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс проходит дистанционно.

Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 21 сентября 2020 года отправить Заявку и рисунок (скан или фото) на электронный адрес Оргкомитета: notkc@mail.ru (форма заявки в Приложении).

Критерии оценки произведения:

— Содержание, самостоятельность и выразительность работы;

— Соответствие теме Конкурса;

— Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;

— Исполнительское мастерство;

— Творческий подход;

— Возрастное соответствие.

Требования к конкурсной работе

Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4).

Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, витраж.

Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать или сделать фото и прислать вместе с Заявкой на электронную почту notkc@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков 100 лет ТАССР» до 18.00 21 сентября 2020 года.

Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населенный пункт, район.

Подведение итогов конкурса

Жюри определяет победителей в каждой возрастной категории.

Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Участник».

После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом на электронный адрес, указанный в заявке Участника.

Адрес оргкомитета конкурса:

630112, г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46, офис 221

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр»

Телефон/факс для справок: 8-913-904-90-80, 8-913-396-68-21

Адрес электронной почты: notkc@mail.ru