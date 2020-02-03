В Новосибирске состоится областной этап «Татар егете — 2020»

16 февраля 2020 года в Доме Татарской Культуры г. Новосибирска состоится Областной конкурс «Татар егете — 2020» («Татарский парень — 2020»).

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В конкурсе примут участие молодые татарские парни от 15 до 25 лет, представители г. Новосибирска и Новосибирской области. Претендентов на победу ждут серьезные испытания. Им придется показать все, на что они способны. Начало мероприятия в 13.00

Этапы:

Визитная карточка участника «Татар егете — татармын» («Татарский парень – я татарин»).Визитная карточка участника в форме театральной постановки на основе художественных произведений татарских писателей и драматургов с целью демонстрации образа татарского юноши, с которым себя ассоциирует. Пояснение своего выбора после представления обязательно. Интеллектуальный конкурс «Мин беләм!» («Я знаю!») Определение широты знаний татарского языка, литературы, достижений татарского народа: 10 вопросов. Этап. Спортивный конкурс. «Тәне сауның — җаны сау!» («В здоровом теле – здоровый дух!»)

Демонстрация быстроты и ловкости участников. Конкурс “И туган тел, и матур тел” (“О, как хорош родной язык”)

Участники конкурса читают (наизусть) произведение татарского поэта (на свой выбор) на татарском языке. Регламент 8-12 строк (не более) Этап. Конкурс «Талантлы кеше – бөтен җирдә талантлы!» («Талантливый человек – талантлив во всём!») Исполнение участником творческого номера номера выбранного жанра (вокал, хореография, и другие).

Вход свободный! Справки по телефону: (383) 278-33-22, 8-913-904-90-80

tatarseber.ru