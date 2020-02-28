В Новосибирске состоится Областной конкурс «Татар кызы — 2020»

14 марта на сцене ДК им. Октябрьской революции г.Новосибирска пройдет Областной конкурс «Татар кызы-2020».

В конкурсе примут участие около 7 участниц из города Новосибирска и области. Целью конкурса является пропаганда национальных, культурных традиций татар, передача подрастающему поколению самобытных семейных ценностей, популяризация литературного, музыкального искусства и фольклора татар.

В рамках конкурса девушки проведут для гостей бесплатные мастер-классы.

Также с 13.00 до 14.00 пройдет Татар-маркет, где будут представлены татарские национальные блюда, открытки, татарские украшения, аксессуары, благовония и другие товары.

Желающим принять участие ярмарке-продаже необходимо подать Заявку на почту notkc@mail.ru c пометкой «Татар маркет».

Официальная часть конкурса начнется в 14.00 на большой сцене Дома культуры им. Октябрьской революции, где зрители смогут насладиться красотой и талантами девушек.

Конкурс «Татар кызы» в г.Новосибирске и Новосибирской области проходит с 2000 года. За это время он стал настоящим украшением культурной жизни региона.

С 2017 года данный конкурс является отборочным региональным этапом Международного конкурса «Татар кызы».

Организаторы мероприятия: Министерство культуры Новосибирской области, Всемирный конгресс татар; ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»; ОО «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области»; органы управления культурой муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Адрес оргкомитета: 630112, г. Новосибирск, ул. Селезнева, 46, КТЦ «Евразия», ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», офис 221

Тел./факс: (383) 278-33-22 (с 9.00 до 17.00 ч), 8-913-904-90-80, 8-952-928-78-38, эл. адрес: notkc@mail.ru

Положение Татар кызы 2020