В Новосибирске состоялся семинар по проведению Оnline Сабантуя

Сегодня, в первый день лета, в Новосибирске состоялся семинар по сабантую.
В нем приняли участие представители татарских организаций, культурных учреждений г.Новосибирска и Новосибирской области — всего 24 человека.
На семинаре подробно разобрали программу Оnline Сабантуев и технику его проведения. Ответили на возникающие вопросы.
По итогам проведения семинара — участники получили сертификаты.
Напомним, С 01 по 30 июня 2020 года состоится дистанционно Межрегиональный праздник ONLINE «Сибирский Сабантуй», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Татарской АССР.
Традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй является одним из самых ярких народных праздников. Сабантуй отмечается в июне – после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяет людей всех возрастов и профессий, наций и верований.
Мероприятия праздника пройдут на следующих online-площадках:
- Вконтакте (группа «Новосибирские татары» );
- Инстаграм (аккаунт @tatar_nsk);
- Ютуб (канал TATAR NSK);
- Одноклассники (группа «Татарске организации Новосибирской области».
А также всю информацию Вы можете посмотреть на сайте: tatarseber.ru
В рамках Межрегионального праздника ONLINE «Сибирский Сабантуй» пройдут дистанционно следующие мероприятия: online концерт «Себер Сабантуйның сөлгеләре», дистанционный конкурс-выставка творческих работ, online — конкурс «Татарские национальные блюда», кулинарные и творческие мастер-классы, челлендж #Сабантуйкызы2020, игровой-спортивный челлендж, видеомарафон «Я закончил посевную», танцевальный флешмоб, флешмоб «Поздравляем со 100-летием ТАССР», викторина «Сабантуй» и многое другое.
Приглашаем жителей и коллективы Вашего района принять участие в мероприятиях межрегионального праздника ONLINE «Сибирский Сабантуй».
Сроки подачи заявок и видео смотрите в приложениях по каждому мероприятию.
Примеры видео по мероприятиям можно посмотреть по ссылке на mail.ru
Контакты по вопросам проведения дистанционного праздника:
- художественный руководитель: +7 952 928-7838;
- режиссер Сабантуя: +7 913 390-7269,
- электронная почта: saban-tuy@mail.ru.
Учредитель мероприятия: министерство культуры Новосибирской области.
Организаторы: ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», ОО «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области».