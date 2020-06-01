В Новосибирске состоялся семинар по проведению Оnline Сабантуя

Сегодня, в первый день лета, в Новосибирске состоялся семинар по сабантую.

В нем приняли участие представители татарских организаций, культурных учреждений г.Новосибирска и Новосибирской области — всего 24 человека.

На семинаре подробно разобрали программу Оnline Сабантуев и технику его проведения. Ответили на возникающие вопросы.

По итогам проведения семинара — участники получили сертификаты.

Напомним, С 01 по 30 июня 2020 года состоится дистанционно Межрегиональный праздник ONLINE «Сибирский Сабантуй», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования Татарской АССР.

Традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй является одним из самых ярких народных праздников. Сабантуй отмечается в июне – после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяет людей всех возрастов и профессий, наций и верований.

Мероприятия праздника пройдут на следующих online-площадках:

А также всю информацию Вы можете посмотреть на сайте: tatarseber.ru

В рамках Межрегионального праздника ONLINE «Сибирский Сабантуй» пройдут дистанционно следующие мероприятия: online концерт «Себер Сабантуйның сөлгеләре», дистанционный конкурс-выставка творческих работ, online — конкурс «Татарские национальные блюда», кулинарные и творческие мастер-классы, челлендж #Сабантуйкызы2020, игровой-спортивный челлендж, видеомарафон «Я закончил посевную», танцевальный флешмоб, флешмоб «Поздравляем со 100-летием ТАССР», викторина «Сабантуй» и многое другое.

Приглашаем жителей и коллективы Вашего района принять участие в мероприятиях межрегионального праздника ONLINE «Сибирский Сабантуй».

Сроки подачи заявок и видео смотрите в приложениях по каждому мероприятию.

Примеры видео по мероприятиям можно посмотреть по ссылке на mail.ru

Контакты по вопросам проведения дистанционного праздника:

художественный руководитель: +7 952 928-7838;

режиссер Сабантуя: +7 913 390-7269,

электронная почта: saban-tuy@mail.ru.

Учредитель мероприятия: министерство культуры Новосибирской области.

Организаторы: ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», ОО «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области».