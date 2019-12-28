В Новосибирске ведется большая работа по увековечению истории чатских татар

С 2018 года по настоящее время в г. Новосибирск ведется большая работа по увековечению истории чатских татар.

Рабочей группой Общественной Организации «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области» выигран грант Министерства культуры Республики Татарстан по реализации проекта: «Культурно-историческое наследие: сохраним, чтобы помнить».

В процессе подготовки и реализации проекта «Культурно-историческое наследие: сохраним, чтобы помнить» были проведены следующие мероприятия: разработан эскиз памятного места «Чатское городище», заключены договора с подрядчиками по изготовлению и установке частокола, информационных стендов, деревянных качель, бума, костровища, в настоящее время идет сбор и систематизация информации о Чатском городище, о культуре и истории чатских татар, фотографии для стендов. Сами работы будут начаты весной 2020 года при благоприятных погодных условиях. К сожалению, средства гранта не покрывают всех расходов и требуется дополнительное финансирование для реализации дальнейших работ в соответствии с планом объекта. После окончательной сдачи памятного места будет проведено официальное торжественное открытие, также объект будет включен в экскурсионный маршрут г.Новосибирска.

Благодаря созданию памятного места «Чатское городище» мы сохраним историческое наследие коренных жителей Новосибирской области — чатских татар, жители и гости города узнают о существовании в XVI-XVII вв. на территории современного города Новосибирска — Чатского городища, а также познакомятся с историей и культурой коренного народа — чатских татар.