В Нурлате прошел концерт с участием коллективов Дома дружбы народов РТ

В сквере «Театральный» прошел концерт с участием творческих коллективов Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана «Мы вместе – Без бергэ», посвященный 100-летию со дня образования ТАССР.

Гостями мероприятия стали руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев и директор Дома дружбы Татарстана Ирек Шарипов.

В концертной программе были представлены: инструментальный ансамбль «Мирас», семейный ансамбль «Тавансем», выступления самодеятельных артистов района. Порадовал нурлатцев татарскими песнями и руководитель Союза африканских студентов РТ Оливер Мукенди.

Адиля Валиева

nurlat-tat.ru