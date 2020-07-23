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В Нурлате прошел концерт с участием коллективов Дома дружбы народов РТ

В Нурлате прошел концерт с участием коллективов Дома дружбы народов РТ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 23.07.2020 0 5

В сквере «Театральный» прошел концерт с участием творческих коллективов Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана «Мы вместе – Без бергэ», посвященный 100-летию со дня образования ТАССР.

Гостями мероприятия стали руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев и директор Дома дружбы Татарстана Ирек Шарипов.

В концертной программе были представлены: инструментальный ансамбль «Мирас», семейный ансамбль «Тавансем», выступления самодеятельных артистов района. Порадовал нурлатцев татарскими песнями и руководитель Союза африканских студентов РТ Оливер Мукенди.

Адиля Валиева
nurlat-tat.ru

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