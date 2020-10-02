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В Нурлате стартуют курсы татарского языка

В Нурлате стартуют курсы татарского языка

в Новости, 02.10.2020 0 1

С октября в Нурлате по программе «Без – татарлар» начинаются уроки татарского языка для детей и взрослых.

Под крылом Духовного управления мусульман РТ эти курсы ныне организуются в четвертый раз.

«В предыдущие годы уроки проходили только в образовательном центре имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, в этом году курсы по изучению татарского языка дополнительно открываем и в микрорайонах сахароваров и железнодорожников, – отметила заместитель мухтасиба района по учебной работе Земфира Муртазина. — Двухчасовые занятия будут проходить один раз в неделю. Желающие могут обратиться в образовательный центр. Уроки, конечно же, будут проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, ученики обязательно должны приходить в масках, пользоваться антисептиками».

Программа интенсивного курса «Без – татарлар» направлена на развитие разговорного татарского языка. Кроме этого, в рамках уроков предусмотрены и начальные знания по основам ислама. Курсы продлятся 6 месяцев.

nurlat-tat.ru

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