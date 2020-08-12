В Нурлате юным выпускникам курсов татарского языка вручили сертификаты

11 августа в образовательном центре им. Ахматзаки хазрата Сафиуллина г.Нурлат состоялось торжественное вручение сертификатов об окончании курсов татарского языка в 2019-2020 учебном году. В мероприятии приняли участие 30 детей-выпускников в возрасте от 6 до 12 лет.

На торжественной церемонии заместитель мухтасиба Нурлатского района по учебным вопросам Земфира Муртазина поприветствовала гостей, а затем вручила 30-ти детишкам сертификаты о прохождении начальных курсов татарского языка. Кроме того, юным выпускникам подарили сладкие подарки и учебные принадлежности от Нурлатского мухтасибата.

В ходе учебного года, который длился с 15 октября по конец апреля, для 50-ти детей курсы татарского языка проводили 3 преподавателя. В связи с началом пандемии, в конце марта обучение перешло в дистанционный формат.

Напомним, всего этом году бесплатные курсы татарского языка были проведены при 20-ти мечетях Татарстана в 15-ти мухтасибатах республики – Агрызском, Альметьевском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Лаишевском, Менделеевском, Набережночелнинском, Нижнекамском, Нурлатском, Чистопольском, Ютазинском. В Казани курсы прошли при мечетях «Ризван», «Тынычлык», «Казан нуры», «Әниләр», «Гаилә». Лидером по количеству учеников стала казанская мечеть «Әниләр»: на курсах азы татарского языка освоили 65 человек. Курсы в Нижнекамском, Нурлатском, Чистопольском мухтасибатах посетили около 30 учащихся.

Уроки проводились два раза в неделю. Обучающий курс рассчитан на 48 академических часов, его продолжительность составила 6 месяцев (с 15 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года).

Программа интенсивного курса направлена на изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков. Кроме того, для всех желающих была предусмотрена возможность ознакомления с исламской культурой, а также обучения арабскому таджвиду.

К обучению привлечены опытные преподаватели из числа дипломированных специалистов – филологов татарского языка. Для организации учебного процесса Духовным управлением мусульман РТ и Издательским домом «Хузур» совместно со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры Российского исламского института разработано и издано учебное пособие «Татар теле. Башлап өйрәнүчеләр өчен» («Татарский язык. Для начинающих»).

dumrt.ru