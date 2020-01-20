В Нью-Йорке прошел фестиваль татарской песни

Фестиваль татарской песни «Ветер перемен» впервые состоялся в пятницу вечером на сцене Carnegie Hall в Нью-Йорке. Концерт, приуроченный к столетию образования Татарстана, прошел с большим успехом, все места в зале на 3 тыс. мест были заняты. Ведущими фестиваля стали актриса Чулпан Хаматова и музыкант Вадим Эйленкриг.

Carnegie Hall редко принимает на своих сценах подобные шоу — смешение всех жанров музыки, включая фольклор, джаз и рэп, танцевального искусства и песен в сопровождении световых спецэффектов. Одна из зрительниц шоу, музыкант и житель Нью-Йорка Лариса Никишина в разговоре с корреспондентом ТАСС отметила, что представленное действо «можно назвать этнической феерией всех красок Татарстана, которого еще не видел Carnegie Hall». «Это было искрометное шоу, начиная от музыки и аранжировки, заканчивая костюмами, танцами, голосами. Удивляло лишь одно — со сцены звучали настолько роскошные голоса, выступали такие самородки, но почему мы не видим их на других концертах, по российскому телевидению, почему нам десятилетиями показывают одних и тех же артистов?» — добавила Никишина.

Она высказала мнение, что особая заслуга в большом успехе концерта принадлежит именно Вадиму Эйленкригу. «Он — фантастический музыкант, который умеет извлекать на трубе потрясающие звуки. Вместе со своим джаз-бэндом Вадим творил чудеса», — сказала она.

Яркая презентация

«Очень специфичный концерт, — отметил в беседе с корреспондентом российский арфист Александр Болдачев. — Его можно считать огромным прорывом для татарской национальной музыки. В Carnegie Hall, конечно, выступали разные коллективы, и не только классические, но сегодня татарская национальная музыка, видоизменившись, получив поддержку от государства и талантливого музыканта Вадима Эйленкрига, приобрела мощную форму презентации, ее теперь смело можно показывать на таких мировых сценах».

Музыкант заметил, что, возможно, искушенному зрителю концерт мог показаться простым в музыкальном плане. «Но для меня он стал очень интересным экспериментом — иногда представлялся даже фантасмагоричным: смешение жанров, популярных песен и джаза, классического пения и рэпа, но все вместе оказалось весьма гармонично и талантливо, — подчеркнул Болдачев. — Учитывая, что я впервые находился в главном зале Carnegie Hall, сегодняшнее шоу стало для меня двойным событием».

Особенно музыканту понравилось выступление ведущей фестиваля Чулпан Хаматовой, которая прочитала со сцены татарское сказание о птице. «Это было смело, под аккордеон, очень по-чулпановски и действительно разрядило атмосферу в начале второго отделения, — подметил арфист. — Эксперимент удачный». По его мнению, татарская музыка будет развиваться, «и это очень важно для народа, всех зрителей, которые сегодня здесь получили своеобразное прозрение».

Новая жизнь старых песен

Ранее генеральный продюсер фестиваля Рауфаль Мухаметзянов пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС, что для участия в шоу в Нью-Йорк из Татарстана прибыли 75 артистов — музыканты, танцоры, певцы, которые и представили публике самые любимые и популярные татарские песни в современной обработке.

«В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед нами задачу — вдохнуть в татарские песни новую жизнь, сделать их понятными, доступными и доходчивыми для молодежи, нового поколения, других народностей. Татарская музыка, как известно, одноголосна, ее звуковая система чаще всего строится как пентатоника (пятиступенная интервальная система — прим. ТАСС), и стало понятно, что нужно сделать ее более современной. В результате мы переработали 120 песен — из фольклора и популярной музыки 60-70-х годов прошлого века — и составили из них программу, в которой звучит теперь и этнос, и джаз, и рок, и свинг, сделали цветовое шоу, и готовы впервые представить зарубежному зрителю, — рассказал он. — Именно поэтому фестивалю дали название «Ветер перемен».

«Наша музыка отныне не имеет границ, становится интернациональной, мостиком соединяет разные страны по всему миру, и мы очень хотим, чтобы татарское искусство знали, понимали и любили не только представители нашего народа и диаспоры, но и далеко за пределами республики», — подчеркнул Мухаметзянов. По его словам, после дебютного представления фестиваля в Нью-Йорке артисты готовы показать его зрителям других стран и городов.

tass.ru