В Нью-Йорке Рустам Минниханов встретился с активом Ассоциации американских татар

С активом Ассоциации американских татар встретился вечером в воскресенье, 2 февраля 2020 года, в Нью-Йорке Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Напомним, что Рустам Минниханов находится в Нью-Йорке с двухдневным рабочим визитом (2-3 февраля 2020 года).

В настоящее время в США в целом проживают около 3500 соотечественников. Они живут в Нью-Йорке, на северо-востоке штата Нью-Джерси, в Коннектикуте, Вашингтоне, в Калифорнии в районе залива Сан-Франциско, в Вирджинии, Пенсильвании, Оклахоме и других городах.

Основную культурную и религиозную деятельность среди татар осуществляют две организации – это Американская турко-татарская Ассоциация г.Сан-Франциско, созданная в 50-х годах ХХ столетия, и Ассоциация американских татар г.Нью-Йорк (официально зарегистрирована 15 марта 1927 года).

Модератором сегодняшней встречи с членами Ассоциации американских татар выступил Ильдар Агиш – заместитель председателя Ассоциации. Общение велось на татарском языке.

Рустам Минниханов в ходе встречи отметил, что этот визит в США послужит очередным шагом в укреплении и развитии связей со странами Запада, в том числе с Америкой.

Напомним, что сегодня США – один из экономических и деловых партнеров Татарстана, и сегодня в республике более 50 компаний с участием американских инвестиций.

Рустам Минниханов отметил, что часто посещает разные регионы России и зарубежные страны, и часто общается с соотечественниками. По его словам, каждая такая встреча вызывает чувство гордости. Отрадно, что наши соотечественники живут в мире со всеми народами, умеют налаживать конструктивные отношения и главное — бережно хранят традиции и язык своего народа.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и Татарстаном, укрепления контактов с республиканским и исполкомом Всемирного конгресса татар.

Было отмечено, что 17 января 2020 года в Нью-Йорке (концертный зал «Карнеги-холл») состоялся фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле».

Рустам Минниханов также поблагодарил всех за организацию сегодняшней встречи.

Для справки:

Татары в США остались приверженными национальной культуре и религии, обычаям и кухне, сохраняют контакты и переписку с татарами, проживающими в Турции, Канаде, Финляндии, Австралии, Японии, Германии. Окрепли связи с соотечественниками в Татарстане и других регионах России. Поддерживается тесная связь татар Америки с Исполкомом Всемирного конгресса татар. Представители татарской диаспоры принимают участие в заседаниях съездов Всемирного конгресса татар, в работе Всемирных форумов татарской молодежи и других мероприятиях.

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