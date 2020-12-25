В обновлённой центральной библиотеке Магнитогорска состоялось торжественное вручение литературы на татарском языке.

Председатель национально-культурной автономии татар #ТАТАРРУХЫ Тагиров Кадиминур Минсалихович сообщил Всемирному конгрессу татар об открытии «Этнического медиацентра», где расположилась и татаро-башкирская библиотека.
Всемирный конгресс татарa преподнёс щедрый подарок: сотни новых книг на татарском языке разных жанров на радость читателям всех возрастов!
Кадиминур Минсалихович лично привёз из Казани подарки и вместе с активом автономии вручил библиотеке!
Двери «Этнического медиацентра» открыты для всех желающих окунуться в мир национальной литературы.