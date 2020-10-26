В одной из школ Самары учащиеся будут иметь возможность изучать татарский язык

В школе №7 им. Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова микрорайона Крутые Ключи г.о. Самара решается вопрос о возможности преподавания татарского языка.

По поручению члена Совета Всемирного конгресса татар, президент СРТОО «Дуслык» Фахрутдина Канюкаева главный редактор сайта «Татар-Дуслык» Искандер Саитов встретился с директором школы Галиной Петровной. Во время общения выяснилось, что руководитель образовательного учреждения делает все возможное, чтобы решить этот вопрос в положительную сторону.

Сегодня вновь состоялась встреча Искандера Зиннуровича с Галиной Петровной. В результате встречи произошло знакомство с предполагаемым кандидатом на должность преподавателя татарского языка Миляушой Рахматуллиной. Были обсуждены вопросы организации учебного процесса и принято решение, что со II четверти учащиеся школы №7 микрорайона Крутые Ключи г.о. Самара будут иметь возможность изучать татарский язык в стенах родной школы. Галина Петровна пообещала сделать все возможной для того, чтобы со второго полугодия изучение татарского языка было включено в школьную программу согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 г «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

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