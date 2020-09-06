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В Омской области проведут Осенний Сабантуй

В Омской области проведут Осенний Сабантуй

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 06.09.2020 0 14

Из-за эпидемиологической ситуации в стране и в мире в целом, мы не смогли провести всеми любимый праздник Сабантуй, на котором сходятся односельчане, одноклассники, друзья и родственники. Осень – прекрасная пора для подведения итогов, ностальгии о прошедших мероприятиях.

Поэтому мы решили провести мероприятие, посвященное народному татарскому празднику «Сабантуй» в режиме онлайн. Ведь хорошее настроение – это отличный иммунитет.

Мы проведем конкурсы, покажем концертную программу любимых коллективов и исполнителей, примем поздравления. В программе мероприятия может принять участия каждый желающий. Для этого необходимо просто заполнить заявку и направить ее нам.

Мероприятие проводится на средства гранта, предоставленного Администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса муниципальных грантов.

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