В Омской области проведут Осенний Сабантуй

Из-за эпидемиологической ситуации в стране и в мире в целом, мы не смогли провести всеми любимый праздник Сабантуй, на котором сходятся односельчане, одноклассники, друзья и родственники. Осень – прекрасная пора для подведения итогов, ностальгии о прошедших мероприятиях.

Поэтому мы решили провести мероприятие, посвященное народному татарскому празднику «Сабантуй» в режиме онлайн. Ведь хорошее настроение – это отличный иммунитет.

Мы проведем конкурсы, покажем концертную программу любимых коллективов и исполнителей, примем поздравления. В программе мероприятия может принять участия каждый желающий. Для этого необходимо просто заполнить заявку и направить ее нам.

Мероприятие проводится на средства гранта, предоставленного Администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса муниципальных грантов.