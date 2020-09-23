В Омской области увековечили память погибших в ВОВ

2020 год — год 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В связи с этим на праздновании 74-летия Победы в мае 2019 года жителями д.Утузы Тевризского района Омской области было предложено установить в деревне обновленный памятник. Также было принято решение об увековечивании памяти всех односельчан – участников Великой Отечественной войны. Памятник было решено установить на средства жителей деревни. Предстояла колоссальная и кропотливая работа, для организации которой была создана инициативная группа «Отуз-татары» из пяти уроженцев д.Утузы. Наиль Марятов возглавил группу в составе Аниса Хабибулина, Рафаэля Чаппарова, Раиса Сагдева и Данияла Хабибуллина.

Группа вела работу параллельно по всем направлениям: обсуждался эскизный проект памятника, собирались средства, выбрали место для установки и искали спонсоров. Практически никто не остался безучастным к столь масштабному для села проекту. Единодушие сплотило жителей. Активно работала не только инициативная группа, но и все жители села, пенсионеры, школьники, земляки, проживающие в разных уголках нашей необъятной Родины, звонили, интересовались, а главное, пересылали деньги. Таким образом, было собранно 259750 рублей. В марте был разработан дизайн и эскиз девяти мраморных плит, которые были заказаны в г.Омске. Расположение Мемориала Победы выбрано неслучайно: памятник находится на месте проведения массовых торжественных мероприятий в самом центре д. Утузы.

Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), был возведен 24 июня 2020 года. Организаторы планировали открытие мемориала 24 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса открытие пришлось отложить.

«О мужестве, стойкости и преданности своей Родине воинов-утузцев говорят их заслуги. В Утузах свыше 50 человек были награждены боевыми наградами. Самой ценной была медаль «За отвагу» и 31 житель деревни был награжден ею. Трое из них дважды удостоены этой награды: это Имаметдин Исанбаев, Рифхат Шарыпов, Гарафудтин Азеев. Хочу отметить одного участника войны Халиля Айтукова, который был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Многие наши ветераны были удостоены орденов «Красная Звезда» — одиннадцать воинов (один из них дважды), Отечественной войны III степени – три воина, Славы III степени –семь воинов. Мы должны их помнить и чтить.

На мемориальные плиты внесено 144 имени, из них 14 — это ветераны Великой Отечественной войны (в это число входят 6 участников Первой мировой войны, 1 партизан) и 4 человека, которые погибли в мирное время при исполнении воинского долга. Работа по уточнению списков продолжается. Все дополнительно выявленные имена также будут занесены на плиты», — пояснил краевед Анис Мансурович. Его работы «Книга Памяти», «Солдаты Победы» и «Ваш подвиг не забыт» о судьбе ветеранов д.Утузы размещены на сайте tat55.ru.

15 августа в деревне Утузы Тевризского района состоялось торжественное открытие Мемориала Победы воинам-землякам, участникам ВОВ 1941-1945г.г. Накануне открытия организаторами были изготовлены 140 красочных портретов, с полными данными участников ВОВ для бессмертного полка деревни Утузы. Все фото переданы организатору бессмертного полка д.Утузы библиотекарю Нафисе Маликовой.

Это было грандиозное событие для жителей. На открытие памятника в буквальном смысле слова собралось все жители и гости, свыше 400 человек. И стар, и млад шли с цветами и венками, чтобы почтить память земляков.

Открытие памятника началось торжественным шествием Бессмертного полка под звуки марша «Священная Война». Ведущая праздника солистка Народного Татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая» Гульнара Макаревич после шествия объявила минуту молчания. Многие не могли сдержать слёз.

Поздравить со столь важным событием приехали высокие гости из Москвы, Челябинска, Омска. Открывая митинг, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России шейх Нафигулла хазрат Аширов совершил молитвенный обряд в соответствии с мусульманскими обычаями. После этого он обратился к гостям, отметив важность данного события, как проявление величайшего уважения к воинам: «Наш долг и долг будущих поколений — сохранять память о минувшей войне, невосполнимых потерях и страданиях. Мы должны чтить память об этих людях и передать эту традицию следующим поколениям».

Когда скинули покрывало, жители увидели кирпичный мемориал, на котором укреплены девять мраморных плит. В центре комплекса – Политрук, вокруг восемь плит с именами и фамилиями утузцев.

Со словами благодарности выступили глава Тевризского муниципального образования Артем Чуланов, муфтий Челябинской области Вугар хазрат Акперов, нач. сектора Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Рустам Герасимчук, руководитель Региональной национально-культурной автономии татар «Мадиният» Омской области Радик Миниханов, исполнительный директор Омской региональной общественной организации Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш» Наиль Марятов, помощник депутата Законодательного Собрания Омской области М.Адырбаева, председатель Тевризского районного совета ветеранов Валерий Климович и автор проекта «Мемориал Победы д.Утузы», краевед Тевризского района Анис Хабибуллин.

После открытия возложили к подножию памятника живые цветы, также заложили «Сквер памяти», высадив сосны, ели и рябину. Саженцы для открытия специально привез директор САУ «Тевризского лесхоза» Владимир Плесовских. Основным спонсорам — директору ООО «Тевризского агроснаба» Михаилу Лавинову, председателю районного совета депутатов Юрию Шаройко, депутату районного совета Вильдану Нугманову, Анису Хабибуллину — были вручены Благодарственные письма от депутата Зак.собрания Омской области М.Адырбаева. Затем были исполнены военные песни на татарском языке Народным Татаро-башкирским фольклорным ансамблем «Умырзая».

Под звуки песни «Журавли» на татарском языке, в исполнении художественного руководителя Народного Татаро-башкирского фольклорного ансамбля «Умырзая» Гульфии Шайхетдиновой и ученицы хорового отделения ДШИ № 1 г. Сургута Аптуковой Камилы, в память о погибших односельчанах школьники запустили в небо белые шары. Ведущая Гульнара Макаревич пригласила всех присутствующих к праздничному столу в соответствии с мусульманскими обычаями. Праздничный стол в течение двух дней готовили жительницы д.Утузы за счет своих средств. Организатором была руководитель Тевризского ЦТНК Марва Чиангировна Тухбатуллина.

Анис Хабибуллин