В Орехово-Зуево состоится фестиваль – конкурс «Музыкальное искусство татарского народа-культурное достояние России»

3-5 апреля 2020 г. в г. Орехово-Зуево состоится Х1 Международный Московский областной Фестиваль – конкурс «Музыкальное искусство татарского народа-культурное достояние России». Приглашаются к участию учащиеся музыкальных школ и школ искусств Московской области и других Регионов.
XI Международный Московский областной фестиваль-конкурс учащихся учебных заведений дополнительного образования детей городов и регионов России, Москвы и Московской области, дальнего и ближнего зарубежья (ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДТС и других учебных заведений) проводится при поддержке Министерства культуры Московской области и Полномочного Представительства Республики Татарстан вРоссийской Федерации один раз в два года.
Фестиваль-конкурс 2020 года посвящается 100-летию образования Республики
Татарстан и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- Первая группа — дети от 6 до 9 лет;
- Вторая группа — дети от 10 до 13 лет;
- Третья группа — дети от 14 до 16 лет.
Фестиваль проводится по пяти номинациям:
- Фортепиано;
- Струнные инструменты (скрипка, виолончель);
- Народные инструменты;
- Вокал
- Конкурсные произведения исполняются участниками соло или в ансамбле.
Также в этом году вводится новая номинация:
- хореография. Коллективы должны исполнить 2 номера, один из которых обязательно татарский танец.
Контакты:
Исаева Фира Фаридовна—гл. режиссер-8-903-296-89-06;
Андреева Ольга Алексеевна-директор МОУДО ДШИ им. Я.Флиера- 8-496-412-35-88