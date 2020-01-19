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В Орехово-Зуево состоится фестиваль – конкурс «Музыкальное искусство татарского народа-культурное достояние России»

В Орехово-Зуево состоится фестиваль – конкурс «Музыкальное искусство татарского народа-культурное достояние России»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 19.01.2020 0 14

3-5 апреля 2020 г. в г. Орехово-Зуево состоится Х1 Международный Московский областной Фестиваль – конкурс «Музыкальное искусство татарского народа-культурное достояние России». Приглашаются к участию учащиеся музыкальных школ и школ искусств Московской области и других Регионов.

XI Международный Московский областной фестиваль-конкурс учащихся учебных заведений дополнительного образования детей городов и регионов России, Москвы и Московской области, дальнего и ближнего зарубежья (ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДТС и других учебных заведений) проводится при поддержке Министерства культуры Московской области и Полномочного Представительства Республики Татарстан вРоссийской Федерации один раз в два года.

Фестиваль-конкурс 2020 года посвящается 100-летию образования Республики
Татарстан и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам:

  • Первая группа — дети от 6 до 9 лет;
  • Вторая группа — дети от 10 до 13 лет;
  • Третья группа — дети от 14 до 16 лет.

Фестиваль проводится по пяти номинациям:

  • Фортепиано;
  • Струнные инструменты (скрипка, виолончель);
  • Народные инструменты;
  • Вокал
  • Конкурсные произведения исполняются участниками соло или в ансамбле.

 

Также в этом году вводится новая номинация:

  • хореография. Коллективы должны исполнить 2 номера, один из которых обязательно татарский танец.

Контакты:

Исаева Фира Фаридовна—гл. режиссер-8-903-296-89-06;
Андреева Ольга Алексеевна-директор МОУДО ДШИ им. Я.Флиера- 8-496-412-35-88

 

mosobltatar.ru

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