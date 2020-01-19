В Орехово-Зуево состоится фестиваль – конкурс «Музыкальное искусство татарского народа-культурное достояние России»

3-5 апреля 2020 г. в г. Орехово-Зуево состоится Х1 Международный Московский областной Фестиваль – конкурс «Музыкальное искусство татарского народа-культурное достояние России». Приглашаются к участию учащиеся музыкальных школ и школ искусств Московской области и других Регионов.

XI Международный Московский областной фестиваль-конкурс учащихся учебных заведений дополнительного образования детей городов и регионов России, Москвы и Московской области, дальнего и ближнего зарубежья (ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДТС и других учебных заведений) проводится при поддержке Министерства культуры Московской области и Полномочного Представительства Республики Татарстан вРоссийской Федерации один раз в два года.

Фестиваль-конкурс 2020 года посвящается 100-летию образования Республики

Татарстан и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам:

Первая группа — дети от 6 до 9 лет;

Вторая группа — дети от 10 до 13 лет;

Третья группа — дети от 14 до 16 лет.

Фестиваль проводится по пяти номинациям:

Фортепиано;

Струнные инструменты (скрипка, виолончель);

Народные инструменты;

Вокал

Конкурсные произведения исполняются участниками соло или в ансамбле.

Также в этом году вводится новая номинация:

хореография. Коллективы должны исполнить 2 номера, один из которых обязательно татарский танец.

Контакты:

Исаева Фира Фаридовна—гл. режиссер-8-903-296-89-06;

Андреева Ольга Алексеевна-директор МОУДО ДШИ им. Я.Флиера- 8-496-412-35-88

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