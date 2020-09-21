В Оренбурге открылась выставка, посвященная татарской культуре

В оренбургском музее изобразительных искусств работает выставка «В гостях у татар». Там представлены экспонаты елабужского государственного музея-заповедника: 180 предметов, 112 произведений живописи и графики. Обширно представлено декоративно-прикладное искусство, которое максимально демонстрирует быт и обряды татар.

На выставке представлены предметы современного искусства и экспонаты ХIХ века. Это национальная обувь и молельные коврики. Выставка организована благодаря поддержке министерства культуры России, Республики Татарстан и Оренбургской области. Она будет работать в музее ИЗО до 18 октября.

vestirama.ru