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В Оренбурге открылась выставка, посвященная татарской культуре

В Оренбурге открылась выставка, посвященная татарской культуре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 21.09.2020 0 6

В оренбургском музее изобразительных искусств работает выставка «В гостях у татар». Там представлены экспонаты елабужского государственного музея-заповедника: 180 предметов, 112 произведений живописи и графики. Обширно представлено декоративно-прикладное искусство, которое максимально демонстрирует быт и обряды татар.

На выставке представлены предметы современного искусства и экспонаты ХIХ века. Это национальная обувь и молельные коврики. Выставка организована благодаря поддержке министерства культуры России, Республики Татарстан и Оренбургской области. Она будет работать в музее ИЗО до 18 октября.

vestirama.ru

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