enrutat
Главная / В отделения Почты России поступят марки в честь 100-летия ТАССР
В отделения Почты России поступят марки в честь 100-летия ТАССР

В отделения Почты России поступят марки в честь 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 23.05.2020 0 11

В апреле тиражом 250 тысяч экземпляров выпущена памятная почтовая марка к 100-летию ТАССР. Её гашение состоится 27 мая, в день, когда в 1920 году ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Затем марка будет выпущена в обращение.

«Как только пройдет гашение марки, посвященной 100-летию образования ТАССР, они поступят в продажу в отделения Почты России», — сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Также 27 мая состоится презентация серебряных трехрублевых монет, выпущенных в количестве 3 тысяч штук Банком России к 100-летию образования республики.

100tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.