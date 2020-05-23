В отделения Почты России поступят марки в честь 100-летия ТАССР

В апреле тиражом 250 тысяч экземпляров выпущена памятная почтовая марка к 100-летию ТАССР. Её гашение состоится 27 мая, в день, когда в 1920 году ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Затем марка будет выпущена в обращение.

«Как только пройдет гашение марки, посвященной 100-летию образования ТАССР, они поступят в продажу в отделения Почты России», — сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Также 27 мая состоится презентация серебряных трехрублевых монет, выпущенных в количестве 3 тысяч штук Банком России к 100-летию образования республики.

100tatarstan.ru