В Пензе «Мост дружбы» собрал представителей множества национальностей

В субботу, 22 август, на набережной города Спутника состоялся Межрегиональный фестиваль «Мост дружбы». В мероприятии, проходящем в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия образования Татарской АССР, в рамках областного праздника татарской культуры «Сабантуй-2020», приняли участие национально-культурные автономии Пензы и Пензенской области.

Праздник открылся выставкой изделий народных промыслов и блюд национальных кухонь. Его дополнила насыщенная музыкальная программа с участием артистов и художественных коллективов Пензенской области и Республики Татарстан. Зрители дружно аплодировали песням народов, проживающих на территории региона. Специальным гостем праздника стал заслуженный и народный артист Республики Башкорстан и Республики Татарстан Айдар Галимов.

Первым собравшихся приветствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Я поздравляю всех участников, гостей, всех, кто пришел сегодня на этот фестиваль. Знаете, я поймал себя на мысли, что каждый праздник, независимо от того, кто его проводит, собирает жителей региона разных национальностей. Недавно был Спас, на нем присутствовали не только русские, православные, но были и представители всех национальностей. И это правильно, потому что на пензенской земле живут очень добрые, очень трудолюбивые люди разных национальностей. Самое главное, живут в дружбе, поддерживают друг друга, с уважением относятся к культуре народов: русских, татар, чувашей, армян, узбеков, таджиков, которые живут на нашей земле. Это очень здорово. Это дает возможность глубже изучить культуру, традиции, обычаи каждого народа», — сказал глава региона.

Он отметил, что представители различных национальностей работают в самых разных сферах и везде они прославляют свою родину, свой народ и Пензенскую область. Губернатор выразил благодарность тем, кто организовал фестиваль, и тем, кто пришел на праздник.

Сердечно поздравил гостей фестиваля спикер регионального парламента, констатировав, что «Сабантуй» давно перешагнул черту праздника только татарской культуры, став символом единения и дружбы. Вместе с вами его отмечают русские и чуваши, мордва и армяне, представители многих народностей, населяющих Пензенскую область».

«Благополучия, мира, согласия, новых достижений на благо нашей Родины!» – пожелал многонациональной семье Сурского края Валерий Лидин.

От имени руководства Республики Татарстан собравшихся приветствовал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин и зачитал приветствие президента Республики Рустама Минниханова.

«Сила Российской Федерации в ее многочисленном народе. Лицо народа – это его культура, его праздники. Для всех татар Сабантуй – это духовная нить, связывающая их с богатой культурой и добрыми традициями наших предков», — говорится в обращении.

Дамир Натфуллин сердечно поблагодарил правительство Пензенской области, губернатора Ивана Белозерцева, организаторов мероприятия за такой замечательный праздник.

Также с приветственным словом выступил председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Жиганша Туктаров.

«Я думаю, мы через призму татарской культуры на фестивале увидели культуру других национальностей, проживающих на пензенской земле. Мы с вами все разные: убеленное сединой старшее поколение, молодые юноши и девушки. При этом нас всех объединяет общая любовь к родной пензенской земле. Здесь живут русские, татары, мордва, чуваши, цыгане и другие народы. Нас объединяет желание сделать все, чтобы наши дети, внуки росли в добром обществе, чтобы мы вместе стремились к созиданию, чтобы Пензенская область процветала и была безопасной. Да, мы все разные, но мы едины», — обратился к собравшимся Жиганша Туктаров

Кроме того, в День российского флага молодежные активисты вручают гостям праздника ленты-триколоров.

riapo.ru