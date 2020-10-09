В Пензе подвели итоги фотоконкурса «Татарочка-мишарочка-2020»

Региональная национально-культурная автономия татар Пензенской области подвела итоги фотоконкурса #Татарочкамишарочка2020 !!!

Итак, победителем конкурса «Татарочка-мишарочка-2020» и обладателем дизайнерских серёжек от Алсу Мусавировой стала Неля Канеева.

Второе место — Няркяс Темербулатова, ей достается большая красивая авторская кукла-татарочка от Алими Шамшетдиновой.

Сувениры от нашей пензенской мастерицы будут вручены:

Альфие Кадеркаевой ;

Галие Кадровой;

Камилюшке Максутовой;

дочь Нелли Канеевой;

d.zulia_91