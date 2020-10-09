enrutat
Главная / В Пензе подвели итоги фотоконкурса «Татарочка-мишарочка-2020»
В Пензе подвели итоги фотоконкурса «Татарочка-мишарочка-2020»

В Пензе подвели итоги фотоконкурса «Татарочка-мишарочка-2020»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 09.10.2020 0 3

Региональная национально-культурная автономия татар Пензенской области подвела итоги фотоконкурса #Татарочкамишарочка2020 !!!

Итак, победителем конкурса «Татарочка-мишарочка-2020» и обладателем дизайнерских серёжек от Алсу Мусавировой стала Неля Канеева.
Второе место — Няркяс Темербулатова, ей достается большая красивая авторская кукла-татарочка от Алими Шамшетдиновой.
Сувениры от нашей пензенской мастерицы будут вручены:
Альфие Кадеркаевой ;
Галие Кадровой;
Камилюшке Максутовой;
дочь Нелли Канеевой;
d.zulia_91

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.