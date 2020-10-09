В Пензе подвели итоги фотоконкурса «Татарочка-мишарочка-2020»

Региональная национально-культурная автономия татар Пензенской области подвела итоги фотоконкурса #Татарочкамишарочка2020 !!!
Итак, победителем конкурса «Татарочка-мишарочка-2020» и обладателем дизайнерских серёжек от Алсу Мусавировой стала Неля Канеева.
Второе место — Няркяс Темербулатова, ей достается большая красивая авторская кукла-татарочка от Алими Шамшетдиновой.
Сувениры от нашей пензенской мастерицы будут вручены:
Альфие Кадеркаевой ;
Галие Кадровой;
Камилюшке Максутовой;
дочь Нелли Канеевой;
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